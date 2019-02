Langenhagen

Die Polizei Langenhagen hat am Freitag einen 39 Jahre alten Lastwagenfahrer vorläufig festgenommen, der zuvor einen auf einem Speditionsgelände in Godshorn abgestellten, leeren Kühlauflieger im Wert von 50.000 Euro gestohlen hat. Bei der anschließenden Flucht verursachte er einen Unfall.

Nach Auskunft von Ralf Sebesta, stellvertretender Leiter des Langenhagener Kriminal- und Ermittlungsdienstes, war der aus Litauen stammende Lastwagenfahrer am Freitag gegen 10.10 Uhr auf das Betriebsgelände einer Spedition an der Kemptener Straße gefahren. Dort hatte er den Kühlauflieger an seine Zugmaschine gehängt und war davongefahren. Doch der Mann kam nicht weit. In knapp einem Kilometer Entfernung verursachte der 39-Jährige im Einmündungsbereich der Langenhagener Straße einen Unfall und prallte auf ein Auto. Der in einem demolierten Auto sitzende 49 Jahre alte Fahrer wurde dabei verletzt. Er zog sich ein Halswirbelsäulen-Syndrom (HWS) zu.

Autofahrer wird bei Auffahrunfall verletzt

Wie Sebesta weiter berichtete, bemerkte der Autofahrer dann bei dem Unfallverursacher hektisches Treiben. Dabei soll der Litauer auch andere Kennzeichen an sein Fahrzeug montiert und diverse Telefonate geführt haben. Der 49-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Mit dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzung erschienen am Unfallort auch mehrere Mitarbeiter der bestohlenen Spedition. Diese hatten das Fehlen ihres Kühlaufliegers bemerkt und den Anhänger per GPS geortet, berichtet der Ermittler anschließend.

Reihenweise gefälschte Kennzeichen an Bord

Bei der Kontrolle des Mannes und einer Überprüfung der Zugmaschine förderten die Beamten mehrere gefälschte Fahrzeugkennzeichen aus Polen, Dänemark und Deutschland zu Tage. Darüber hinaus entdeckte die Polizei mehrere verdächtige Störgeräte. „Deren Funktionsweise müssen wir noch klären“, sagt Sebesta. Angesichts der Vielzahl an Delikten wurde der 39-Jährige vorläufig festgenommen. Ihm werden neben einem verursachten Unfall mit Verletzten auch Diebstahl, Kennzeichenmissbrauch und Urkundenfälschung vorgeworfen.

Fluchtgefahr: Haftbefehl soll beantragt werden

„Wir werden Haftbefehl beantragen“, sagt der Ermittler mit Blick auf Flucht- und Verdunklungsgefahr. Seinen Angaben zufolge wird nun auch geprüft, ob der Litauer für weitere, ähnlich gelagerte Fälle verantwortlich zeichnet. Der Täter soll am Sonnabend einem Richter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden muss.

Von Sven Warnecke