Langenhagen

Zeugen haben am Sonntag kurz nach Mitternacht einen Diebstahl in Langenhagen vereitelt. Sie hatten beobachtet, wie zwei Personen versuchten, an der Hans-Böckler-Straße ein Fahrrad über die hohe Einfriedung eines Firmengeländes zu hieven, und die Polizei verständigt. Eine Streifenwagenbesatzung nahm das Duo kurz später in der Nähe vorläufig fest – eine 19-jährige Hannoveranerin und einen gleichaltrigen Mann aus Bad Fallingbostel. Pech für ihn: Die Beamten fanden auch eine geringe Marihuana bei dem 19-Jährigen, das beschlagnahmt wurde.

Von Martin Lauber