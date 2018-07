Langenhagen

Eine Streifenwagenbesatzung hat am Sonntag ein illegales Autorennen in Langenhagen gestoppt. Die Beamten konnten nach kurzer Verfolgung den 20 Jahre alten Fahrer in einem PS-starken, braunen Audi A6 Avant fassen. Gegen den Heranwachsenden aus Langenhagen wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens ermittelt. Ihm droht nach der Verschärfung des Gesetzes bei einer Verurteilung eine empfindliche Strafe.

Nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn, Leiter des Langenhagener Kriminal- und Ermittlungsdienstes, war die Streifenwagenbesatzung auf das illegale Rennen am Sonntag gegen 16.30 Uhr aufmerksam geworden. Die Fahrzeuge - neben dem Audi war auch ein hochmotorisierter grauer Mercedes CLS 500 beteiligt - seien im Bereich einer Shisha-Bar gestartet und mit stark überhöhtem Tempo über die Walsroder Straße gerast, berichtet der Ermittler. Dabei habe der eine Raser im Audi mit aufheulendem Motor in Höhe der Niedersachsenstraße seinen Kontrahenten rechts über die Bucht der Bushaltestelle überholt. Die Polizei habe daraufhin mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung aufgenommen. Im Bereich der Bahnhofsstraße konnte der Audi gestoppt werden. Der Mercedes entkam indes, aber das Kennzeichen konnten die Polizisten notieren.

Bei der Kontrolle zeigte sich der heranwachsende Fahrzeugführer völlig uneinsichtig, berichtet Vieglahn am Montag. Mehr noch: Er sei gegen die Beamten respektlos aufgetreten. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen eines „verbotenen Kraftfahrzeugrennen“ nach Paragraf 315 des Strafgesetzbuches (StGB) eingeleitet.

Die Polizei Langenhagen sucht nun Zeugen oder Betroffene. Speziell werden auch Hinweise zu dem Fahrer des Mercedes unter Telefon (0511) 1094215 gesucht.

Von Sven Warnecke