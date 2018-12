Langenhagen Langenhagen - Lagerfeuer-Qualm erschreckt Passanten Starker Qualm in der Nähe einer Tankstelle wirkt wenig beruhigend. Deshalb alarmierten Passanten am Sonnabend die Feuerwehr. Quelle des Rauchs war allerdings nur ein Lagerfeuer.

