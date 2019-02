Godshorn

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Vinnhorster Straße in Godshorn leicht verletzt worden. Der 56 Jahre alte Radler kam schließlich in ein Krankenhaus.

Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze wollte ein 69 Jahre alter Autofahrer von der Vinnhorster Straße nach rechts abbiegen. Dabei habe er offenbar den in die gleiche Richtung fahrenden Radler übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der 56-Jährige zu Boden und verletzte sich, berichtet der Polizist.

Von Sven Warnecke