Kaltenweide

Die Reifen von gleich fünf Autos sind in Kaltenweide von einem oder mehreren Unbekannten in der Nacht zu Sonnabend aufgestochen worden. Wie die Polizei berichtet, standen die Autos entlang der Kananoher Straße. Betroffen sind unter anderem ein VW Crafter, ein Nissan Qashqai und eine Mercedes A-Klasse. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen Mitternacht und 6 Uhr etwas Ungewöhnliches in diesem Bereich beobachtet haben. Sie erreichen die Polizei an der Ostpassage in Langenhagen sowie telefonisch unter (0511) 1094215.

Weitere Polizei-Meldungen aus dem Stadtgebiet Langenhagens lesen Sie hier im Polizei-Ticker.

Von Rebekka Neander