Langenhagen

Diese Aufenthalt in Langenhagen wird einer Reisegruppe aus China in keiner guten Erinnerung bleiben. Ihnen wurden insgesamt 3100 Euro Bargeld aus ihren Zimmern in einem Hotel an der Walsroder Straße gestohlen.

Der Diebstahl ereignete sich bereits zwischen Sonntag, 28. Oktober, 20.15 Uhr und Donnerstag, 1. November, 10 Uhr – während der Abwesenheit der Hotelgäste. Einzelne Mitglieder der zwölfköpfigen Gruppe stellten erst im Nachhinein fest, dass ihnen Geld fehlt. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen sich beim Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 zu melden.

Alle Polizeimeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Polley