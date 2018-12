Schulenburg

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr in Schulenburg am Sonnabendvormittag ausgerückt, um einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Langenhagener Straße zu löschen. Die Einsatzkräfte wurden um 10.07 Uhr alarmiert. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde bei dem Brand eine Person schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt, zwei von ihnen haben eine Rauchgasvergiftung erlitten. Auch einer der Einsatzkräfte wurde leicht verletzt.

Mehrere Personen wurden zu Beginn des Einsatzes in dem stark verrauchten Gebäude vermisst. Die Leitstelle löste deshalb die erste Stufe eines sogenannten „Massenanfalls an Patienten“ aus. Inzwischen konnten alle aus dem Haus gerettet werden. Die Einsatzkräfte mussten sie mit Fluchthauben aus dem stark verrauchten Gebäude befreien.

Nach Angaben von Langenhagens Feuerwehrsprecher Stephan Bommert war das Feuer im Keller um 10.53 Uhr gelöscht.

Im Einsatz sind die Ortsfeuerwehren aus Langenhagen, Godshorn und Schulenburg mit insgesamt 50 Einsatzkräften. Zudem sind zwei Notärzte, fünf Rettungswagen sowie der leitende Notarzt des Rettungsdienstes vor Ort. Auch elf Ehrenamtliche der Johanniterunfallhilfe aus Langenhagen sind an der Langenhagener Straße im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Rebekka Neander und Julia Polley