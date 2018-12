Schulenburg

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr in Schulenburg zur Stunde dabei, einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Langenhagener Straße zu löschen. Mehrere Personen wurden zu Beginn des Einsatzes in dem stark verrauchten Gebäude noch vermisst. Zwei davon konnten gefunden und mit Fluchthauben aus dem Haus gerettet werden. Die Leitstelle hat inzwischen die erste Stufe eines sogenannten „Massenanfalls an Patienten“ ausgelöst. Im Einsatz sind die Ortsfeuerwehren aus Langenhagen, Godshorn und Schulenburg. Zudem sind zwei Notärzte, fünf Rettungswagen sowie der leitende Notarzt des Rettungsdienstes vor Ort. Auch die Ehrenamtlichen der Johanniterunfallhilfe aus Langenhagen sind an der Langenhagener Straße.

Mehr in Kürze.

Von Rebekka Neander