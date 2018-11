Langenhagen

Auch die Polizei Langenhagen spricht von einem Schutzengel. Ohne ihn hätte die 9-jährige Radfahrerin das Krankenhaus nicht schon am Freitagabend wieder verlassen können. Das Mädchen war am Freitag gegen 16.30 Uhr mit dem Rad am Fußgängerüberweg auf Höhe der Schützenstraße auf die Bothfelder Straße gefahren, obwohl die Ampel für das Mädchen rot zeigte. Eine 31-jährige Mitsubishi-Fahrerin konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass das Mädchen mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe prallte und über die Motorhaube auf die Fahrbahn rollte. Ein Rettungswagen brachte die 9-Jährige ins Krankenhaus. Allerdings erwiesen sich die Verletzungen als so leicht, dass das Mädchen bereits den Abend wieder zuhause verbringen konnte.

Von Rebekka Neander