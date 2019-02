Kaltenweide/Langenhagen

Eine 80 Jahre alte Frau ist am Donnerstag gegen 10.45 Uhr in einem Supermarkt das Opfer von Trickdiebinnen. Die Seniorin war in einem Geschäft am Bertha-von-Suttner-Ring in Kaltenweide einkaufen, als sie von zwei ihr unbekannten Frauen unter einem Vorwand angesprochen worden war. Das Duo war zur Tatzeit in Begleitung eines kleinen Mädchens. Als sie nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze dann an der Kasse ihre Einkäufe bezahlen wollte, musste die alte Dame den Verlust ihres Portemonnaies mit 70 Euro Bargeld, Papieren und EC-Karte aus der Jackentasche feststellen. Bei den Täterinnen handelt es sich um zwei südländisch aussehenden Frauen. Ob diese auch für ähnlich gelagerte Taten an diesem Tag in der Wedemark verantwortlich sind, wird derzeit von der Polizei geprüft.

Autoknacker erbeuten 1700 Euro Bargeld

Bereits zwischen Mittwoch etwa 22 Uhr und Donnerstag gegen 6 Uhr erbeuteten Autoknacker aus einem an der Keplerstraße in Langenhagen abgestellten Audi A3 eine Tasche mit Bargeld in Höhe von 1700 Euro. Nach Angaben Götzes hatte diese Summer der Fahrzeughalter bei der Polizei nach dem Aufbruch angegeben. Zudem entwendeten die Täter zwei paar Turnschuhe. Um in das Fahrzeuginnere zu gelangen, hatten die Unbekannten eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Hinweise erbittet das Langenhagener Kommissariat, Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke