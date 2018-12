Langenhagen

Die Termine des Langenhagener Wochenmarkts ändern sich zu den Feiertagen: Der ursprüngliche Dienstags­termin am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, wird auf Montag, 24. Dezember, vorverlegt. An Heiligabend öffnen die Stände von 8 bis 12 Uhr. Der darauffolgende Dienstag ist der Neujahrs-Feiertag, 1. Januar. Dieser Termin für den Wochenmarkt fällt ersatzlos­ aus. Am Sonnabend, 29. Dezember, bietet der Wochenmarkt aber wie gewohnt seine Ware von 8 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz am City-Center an.

Auch beim Wochenmarkt in Kaltenweide gibt es durch Weihnachten und Silvester Änderungen bei den Öffnungszeiten.

Von Leonie Oldhafer