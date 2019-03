Langenhagen

Wie sah das Haus der Jugend am Langenforther Platz vor 60 Jahren aus? Was war in den Sechzigerjahren auf dem Schützenplatz los? Wie hat sich die Adolf-Reichwein-Schule seitdem verändert? Und wie sah der Silbersee aus?

Anlässlich des 60. Stadtgeburtstages in diesem Jahr hat die Redaktion sich auf die Suche nach Archivbildern aus den Anfangsjahren von Langenhagen gemacht. Und wir haben eine Foto-Tour unternommen, um Ihnen zeigen zu können, wie es an den Straßen und Plätzen heute – also in 2019 – aussieht. An manchen Stellen hat es große Veränderungen gegeben, andere Orte sehen noch sehr ähnlich aus.

Das Stadtrecht gilt in Langenhagen seit dem 1. März 1959 – dies feiert die Kommune mit einem Empfang.

Von Julia Polley