Langenhagen

Wegen der Feiertage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel verschiebt sich auch im Langenhagener Stadtgebiet die Müllabfuhr. Der Abfallentsorger Aha holt am Dienstag, 25. Dezember, und am Mittwoch, 26. Dezember, keinen Müll ab. Die Rest- und Bioabfälle sowie das Altpapier bleiben länger liegen. Die reguläre Dienstagstour und ein Teil der Mittwochstour holt Aha am Donnerstag, 27. Dezember, ab. Am Freitag, 28. Dezember, wird ebenfalls noch Müll der Mittwochstour abgefahren. Zudem holen die Müllwerker die gesamte Donnerstagstour nach. Der Abfuhrplan von Freitag verschiebt sich dadurch auf Sonnabend. Vor dem Fest, an Heiligabend am Vormittag, sind die Müllwerker wie gewohnt im Einsatz und fahren die Montagstouren.

Auch in der Woche rund um Silvester und Neujahr gibt es Änderungen bei der Abfuhr. An Neujahr sind keine Müllfahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Stattdessen verschieben sich die Abholtermine ab Dienstag, 1. Januar, um jeweils einen Tag nach hinten.

Die Deponien und Wertstoffhöfe von Aha bleiben an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr geschlossen. Auch die Service-Hotline des Abfallentsorgers ist an diesen Tagen nicht besetzt.

Von Julia Polley