Langenhagen

Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs Langenhagen rücken am Mittwoch, 13. Februar, an die Robert-Koch-Schule (RKS) an. Auf dem Schulhof fällen sie nach Auskunft von Stadtsprecherin Juliane Stahl an diesem Tag fünf Bäume, die unterschiedliche Schäden aufweisen – unter anderem im Kronenbereich, am Stamm oder an den Wurzeln.

Die Baumfällungen sind nach Angaben Stahls Teil von vorbereitende Arbeiten für den vierten Bauabschnitt an der Robert-Koch-Schule. In den Sommerferien soll der Weg zwischen Sporthalle und Schulgebäude neu gepflastert und mit einem taktilen Leitsystem für Menschen mit einer Sehbehinderung versehen werden. Zudem sollen Teile des Schulhofs aufgewertet werden. Es ist der vorerst letzte Bauabschnitt an der Schule.

„Für die nun zu fällenden Bäume hatte die Stadt bereits Ersatz geschaffen“, sagt Stahl. Im vergangenen Jahr wurden neue Bäume auf dem Schulhof angepflanzt, so die Stadtsprecherin.

Die Baumfällungen sollen längstens bis Donnerstag, 14. Februar, dauern.

Von Julia Polley