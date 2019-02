Langenhagen

Das Europäische Parlament wird am Sonntag, 26. Mai, neugewählt. Auch in Langenhagen sind mehr als 41.000 Menschen in 35 Wahlbezirken stimmberechtigt. Für die Durchführung der Europawahl werden im Stadtgebiet insgesamt 280 Helfer benötigt. „Einige der Posten in den Wahlvorständen konnten wir bereits besetzen“, sagt Astrid Achilles, Wahlsachbearbeiterin bei der Stadt Langenhagen. „Wir sind aber dringend auf weitere Unterstützung angewiesen.“

Die Verwaltung appelliert deshalb, sich für ein Wahlamt zu melden. Voraussetzungen sind, dass die Interessierten am Wahlsonntag mindesten 18 Jahre alt, einen deutschen Pass oder den eines anderen EU-Landes besitzen sowie am Wahltag länger als drei Monate in Langenhagen wohnen.

Wer sich für ein Wahlamt interessiert, kann sich bei Astrid Achilles unter Telefon (0511) 73 07 92 28 oder per E-Mail an wahlamt@langenhagen.de melden. Für die Wahrnehmung des Ehrenamts erhalten die Beteiligten ein sogenanntes Erfrischungsgeld. Wenn sich nicht genügend Freiwillige finden, müsse die Stadt, Wahlhelfer zu berufen, heißt es in einer Mitteilung.

Von Julia Polley