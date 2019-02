Langenhagen

Einen Klassiker von Bertolt Brecht bringt das Theater für Niedersachsen (TfN) ab Mitte Februar auf die Bühne. In Langenhagen gastieren die Schauspieler am Mittwoch, 20. März. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Im Schauspiel „Mutter Courage“ zieht Protagonistin Anna Fierling im Dreißigjährigen Krieg zusammen mit ihren Kindern Eilif, Schweizerkas und der stummen Kattrin den kämpfenden Truppen hinterher. Fierling, die wegen ihres Mutes auch Mutter Courage genannt wird, will Geschäfte machen und im Krieg gewinnen. Doch am Ende hat sie fast alles verloren – sogar ihre drei Kinder. Schließlich zieht sie allein mit ihrem Marketenderwagen weiter. Für sie zählt nur eins: „Ich muss wieder in den Handel kommen.“

„Mutter Courage und ihre Töchter“ gilt als eine der berühmtesten Figuren des Dramatikers Bertolt Brecht. Der Autor schrieb das Stück in den Jahren 1938/1939 im schwedischen Exil. 1941 wurde das Drama in Zürich uraufgeführt. Es gehört zu Brechts meistgespielten Werken.

Inhalt ist noch immer aktuell

„400 Jahre nach Beginn des Dreißigjährigen Krieges ist das Stück aktuell wie eh und je“, macht das TfN deutlich – das Stück sei ein „Gleichnis gegen die unmenschliche Profitsucht“. In dem Drama sind Geschäft und Gewinn mächtiger als Anschauungen, Wertmaßstäbe und Mutterliebe: Brecht präsentiert den Krieg als Fortführung der Geschäfte mit anderen Mitteln. „Und er zeigt zugleich: Im Krieg gibt es nur Verlierer“, hießt es in der Ankündigung.

Die Premiere hat am Sonnabend, 16. Februar, im Großen Haus des Stadttheaters Hildesheim begonnen. Das Stück ist in der Domstadt bis Ende Mai zu sehen. In Langenhagen gastiert das TfN-Ensemble am Mittwoch, 20. März, um 20 Uhr im Theatersaal an der Rathenaustraße 14. Die Karten gibt es zum Preis von 9 bis 27 Euro, ermäßigt ab 7 Euro plus Vorverkaufsgebühr bei der HAZ/NP-Geschäftsstelle im CCL, Marktplatz 5, sowie beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim unter unter Telefon (05121) 16931693.

Stück ist in der Region zu sehen

In der Region Hannover ist das Stück in den nächsten Monaten mehrmals zu sehen. In Stadttheater Wunstorf bringt das TfN „Mutter Courage“ am Dienstag, 26. Februar, ab 20 Uhr auf die Bühne. In Burgdorf wird „Mutter Courage“ am Freitag, 3. Mai, ab 20 Uhr im Theater am Berliner Ring aufgeführt. Weitere Infos zur Veranstaltung und zum Vorverkauf gibt es im Internet auf www.tfn-online.de.

Von Daniel Junker und Sven Warnecke