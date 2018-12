Langenhagen

Wer darf auf einem Anwohnerparkplatz sein Auto abstellen? Darüber sind am Dienstagmittag gegen 12 Uhr an der Niedersachsenstraße zwei Männer in Streit geraten. Die Auseinandersetzung zwischen einem 36-Jährigen und einem 28-Jährigen mündete in gegenseitigen Beleidigungen und Bedrohungen. Vor dem Eintreffen der Polizeibeamten an dem Parkplatz, hatte sich die Situation allerdings wieder beruhigt. Nach den Schilderungen des Vorfalls leiteten die Beamten Strafverfahren gegen beide Männer ein.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Polley