Krähenwinkel-Kaltenweide

Der Dezember steht kurz bevor – und damit beginnt die Zeit der lebendigen Adventskalender. Auch in Kaltenweide und Krähenwinkel öffnet sich bis zum 24. Dezember jeden Tag um 18 Uhr eine Tür oder ein Fenster. Dort gibt es für Besucher zum Beispiel eine Geschichte, es wird gemeinsam gesungen oder die Ausrichter bieten Plätzchen und Glühwein an. Privatpersonen, Vereine, Feuerwehr und Schulen beteiligen sich an der Aktion, die für viele zur Adventszeit dazugehört. Hier eine Übersicht über die Termine und die Orte:

1. Dezember: Weihnachtsmarkt an der Kirche, Matthias-Claudius-Weg

2. Dezember: Kirchenchor vor der Kirche

3. Dezember: Familie Lichterfeld, Waldweg 4

4. Dezember: Familie Greeske, Martha-Korell-Weg 13

5. Dezember: Blumiges, Walsroder Straße 324

6. Dezember: Senioreneinrichtung Margeritenhof, Kaltenweider Platz 1

7. Dezember: Familie Windeck, Glockenheide 25

8. Dezember: Schützenverein Krähenwinkel, Stucken-Mühlen-Weg

9. Dezember: Familie Behnke, Waldweg 2

10.Dezember: Familie Hille, Maspe 2

11. Dezember: Kirchenvorstand am Gemeindehaus, Matthias-Claudius-Weg 2

12. Dezember: Gospelchor am Gemeindehaus

13. Dezember: Wöhler/Pinkenburg, Birkenweg 11+13

14. Dezember: Flüchtlingsgruppe, Pfeifengrasstraße 3

15. Dezember: Weihnachtsmarkt an der Zellerie

16. Dezember: Familie Weigert, Auf dem Rußkampe 32b

17. Dezember: Hof Rotermund, Am Weiherfeld 5

18. Dezember: Familie Bertram, Käthe-Kollwitz-Weg 13

19. Dezember: Matthias-Claudius-Kita, Elly-Heuss-Knapp-Weg 32

20. Dezember: Familie Bockholt, Wohldamm 12

21. Dezember. Familie Krause-Widjaja, Von-Borries-Weg 32

22. Dezember: Familie Brendel/Likedeeler, Walsroder Straße 232

23. Dezember: Übergabe Friedenslicht in der Kirche,

24. Dezember: Gospelnacht um 23 Uhr in der Kirche.

Von Sven Warnecke