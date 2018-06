Langenhagen

Am Flughafen Langenhagen ist ein 46-jähriger Mann festgenommen worden. Gegen ihn besteht der Verdacht des mehrfachen sexuellen Übergriffs, der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung vorgeworfen. Nach Angaben der Bundespolizei kam der Mann am Sonntag mit einem Flieger aus dem ägyptischen Hurghada. „Gegen den Betroffenen bestand ein Untersuchungshaftbefehl“, sagt Frank Steigerwald, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover. Nach der Vorführung beim Haftrichter kam der 46-Jährige in die Justizvollzugsanstalt.

Von Peer Hellerling