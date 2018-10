Godshorn/Lehrte

Die Polizei hat am frühen Montagmorgen nach einer Fahndung in Höhe der Anschlussstelle Lehrte der Autobahn 2 zwei Dieseldiebe, die zuvor im Godshorner Gewerbegebiet aktiv waren, vorläufig festgenommen.

Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze hatten die beiden aus Rumänien stammenden 31 und 21 Jahre alten Männer gegen 2 Uhr den Tank eines an der Kemptener Straße in Godshorn abgestellten Sattelzugs aufgebrochen und anschließend 70 Liter Diesel abgezapft. Seinen Angaben zufolge hatte der in der Kabine schlafende 64 Jahre alten Lastwagenfahrer zuvor ein lautes Knacken gehört. Als er aus dem Fenster schaute, sah er einen Täter, der mit einem Kanister in der Hand zu einem wartenden Transporter rannte. Dem Brummifahrer gelang es noch, Teile des ausländischen Kennzeichens abzulesen und die Polizei zu alarmieren.

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang des Polizisten schließlich, den Transporter in Höhe der Anschlussstelle Lehrte auf der Autobahn 2 zu stoppen. Die beiden Insassen wurden vorläufig festgenommen. Sie wurden auf Geheiß der Staatsanwaltschaft und nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt

Von Sven Warnecke