Langenhagen

In einer groß angelegten Aktion haben Polizei, Stadt, Region, Feuerwehr und Zoll am Donnerstagabend zwei Shisha-Bars an der Walsroder Straße überprüft. Zudem setzte die Polizei bis spät in die Nacht zu einer weitreichenden Tempo-Kontrolle in der Kernstadt an.

Mit dabei waren auch zwei Lebensmittelkontrolleure vom Fachdienst Verbraucherschutz der Region Hannover. Nach Auskunft von Behördensprecherin Sonja Wendt seien ihre Kollegen zuständig für die Bereiche Hygiene und Tabak. In beiden Shisha-Bars werden Getränke ausgeschenkt, in einer auch kleinere Speisen angeboten, begründet sie die Kontrolle. „Der Fachdienst hatte bei beiden Betrieben Beanstandungen wegen Hygienemängeln“, berichtet die Regionssprecherin am Dienstag auf Anfrage. Sie kündigt nun zeitnah weitere Besuche in den Betrieben an. Dabei solle festgestellt werden, ob die Mängel abgestellt worden sind. „Verstöße im Bereich Tabakrecht wurden nicht festgestellt.“

Von Sven Warnecke