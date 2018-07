Hannover

Nach der stundenlangen Sperrung wegen eines Hitzeschadens sind die Check-In-Schalter am Flughafen in Hannover am frühen Morgen wieder geöffnet worden. Das erste Flugzeug soll nach Angaben des Flughafens eine Condor-Maschine nach Antalya sein, die laut Plan um 6.35 Uhr abheben soll. Andere Flüge bleiben indes gestrichen.

Der Flugbetrieb war am Dienstagabend unterbrochen worden, weil sich bei der großen Sommerhitze Platten der Nordbahn angehoben hatten. Den Angaben eines Flughafensprechers zufolge waren von der Sperrung 41 Abflüge und 44 Landungen betroffen.

Von Lea Utz