Langenhagen

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am frühen Dienstagmorgen zwischen 0.55 und 0.59 Uhr einen an der Kurt-Schumacher-Allee in Langenhagen abgestellten BMW aufgebrochen hat. Der Autoknacker hatte nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, die Dreieckscheibe der Beifahrertür des Autos der Fünfer-Reihe eingeschlagen. Anschließend baute der Täter das Multifunktionslenkrad aus.

Allerdings wurde der Mann bei der Tat von Zeugen beobachtet. Als er das bemerkte, flüchtete er sofort samt Beute. Vieglahns Angaben zufolge liegt zwar nur eine vage Beschreibung des Täters vor, allerdings konnten die Ermittler Spuren am Tatort sichern. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke