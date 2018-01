Autoknacker bauen zwei Airbags aus

Langenhagen/Kaltenweide. Die Polizei hat am Wochenende weitere Autoaufbrüche, unter anderem in den Parkhäusern am Flughafen, registriert. In einem Fall wurde ein mobiles Navigationsgerät, im anderen die Xenonscheinwerfer ausgebaut. Nach Auskunft eines Sprechers des Langenhagener Kommissariats hatten Unbekannten zwischen dem 6. und 13. Januar eine Seitenscheibe des an der Flughafenstraße abgestellten Autos eingeschlagen. Anschließend entwendeten sie ein im Fahrzeug liegendes mobiles Navigationsgerät. An einem in einem Parkhaus abgestellten BMW wurde zwischen dem 29. Dezember und 12. Januar ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend bauten die Täter das Multimediagerät sowie die Xenonscheinwerfer aus.

Aus zwei am Hainhäuser Weg abgestellten Transportern wurden zudem die Fahrerairbags ausgebaut. Nach Angaben des Polizeisprechers ereignete sich der Diebstahl zwischen dem 8. und 12. Januar. In einem Fall hatten die Diebe eine Seitenscheibe eingeschlagen. Wie sie den anderen Transporter öffneten, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Höhe des Gesamtschaden wird noch ermittelt. Hinweise erbittet das Langenhagener Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Sonnabend zudem einen Autofahrer gestoppt, der ohne Führerschein unterwegs war. Wie der Kommissariatssprecher am Sonntag mitteilte, kontrollierten Streifenbeamte den Fahrer um 14.25 Uhr in Kaltenweide. Dabei konnte der Mann lediglich Fahrzeugpapiere vorlegen. Im weiteren Verlauf hat er dann eingeräumt, keine Fahrerlaubnis mehr zu besitzen. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Von Sven Warnecke