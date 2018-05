Langenhagen/Engelbostel/Krähenwinkel

Zum wiederholten Mal ist die Feuerwehr wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu einem Wohnheim an die Walsroder Straße in Krähenwinkel gerufen worden. Nach Auskunft von Ortsbrandmeister Kai Jüttner ging der Alarm am Mittwoch um 17.41 Uhr ein. Auch die Kaltenweider Ehrenamtlichen wurden per Sirenenalarm zu dem Einsatz dazugerufen. Allerdings stellte sich das rasch als Fehlalarm heraus. Die Brandmeldeanlage war beim Kochen ausgelöst worden. Trotz des akustischen Warnsignals hatten sich Bewohner der städtischen Einrichtung schlafen gelegt und die Tür der Feuerwehr nicht geöffnet, berichtet Jüttner. Erst mittels Generalschlüssel konnte die Einsatzleitung die Räume kontrollieren und anschließend belüften.

Die Ortsfeuerwehren Engelbostel und Godshorn wurden am Mittwoch um 19.11 Uhr wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu einer Firma an die Heinz-Peter-Piper-Straße am Flughafen gerufen. Dort stellte sich rasch heraus, dass das technische Gerät wegen eines Defekts angeschlagen hatte.

Bereits morgens war die Langenhagener Ortsfeuerwehr um 8.34 Uhr wegen einer vermeintlich hilflosen Person zu einem Haus Im Hohen Felde gerufen. Doch als die Feuerwehr klingelte, öffnete die Bewohnerin selbstständig die Tür.

Von Sven Warnecke