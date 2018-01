Die Polizei sucht nach Unfallfluchten die Fahrer

Langenhagen. Nach zwei Unfallfluchten am Freitag und Sonnabend in Langenhagen suchen die Ermittler die Fahrer. Zudem bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

Die jüngste Tat hatte sich am vergangenen Sonnabend am Reuterdamm an der Ecke Planckstraße in Langenhagen gegen 19 Uhr ereignet. Dort war ein Autofahrer hinter einem abgestellten Lastwagen plötzlich ausgeschert und hatten das Fahrzeug eines entgegenkommenden 52 Jahre alten Garbseners touchiert. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, zurück blieb ein Schaden in Höhe von geschätzten 600 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich bereits am Freitag zwische 8.45 und 11 Uhr auf dem Sonnenweg in Höhe der Hausnummer 11. Dort hatte ein 69 Jahre alter Langenhagener seinen Peugeot 207 ordnungsgemäß abgestellt. In der Zeit hatte allerdings ein Unbekannter das Fahrzeug touchiert und war anschließend geflüchtet. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.

Hinweise erbittet das Langenhagener Polizeikommissariat, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke