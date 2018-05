Langenhagen/Schulenburg/Engelbostel

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Montag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Allerweg in Langenhagen gewaltsam eingedrungen sind. Die Täter hebelten zwischen 9.15 Uhr und 10.30 Uhr die Wohnungstür auf. Anschließend wurden sämtliche Räume durchwühlt und Bargeld gestohlen.

In Schulenburg drangen Einbrecher auf bislang ungeklärte Art und Weise in eine Wohnung an der Langenhagener Straße ein. Die Tat ereignete sich nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, zwischen Freitag etwa 12 Uhr und Montag etwa 12.30 Uhr. Aus den Räumen wurden mehrere Gegenstände entwendet. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Zudem sucht die Polizei einen Unbekannten, der am Sonnabend am Stadtweg in Engelbostel ein dort geparktes Auto demoliert hat. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter.

Hinweise zu den Einbrüchen und der Unfallflucht erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke