Die Polizei sucht Unbekannte, die in den vergangenen Tagen versucht haben, in eine Wohnung an der Straße Buschkamp in Langenhagen einzubrechen. Den Tatzeitraum kann die Polizei indes nicht näher eingrenzen, teilte am Freitag Rüdiger Vieglahn, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, mit.

Seinen Angaben zufolge waren die Einbrecher zunächst auf den Balkon der Erdgeschosswohnung in dem Mehrfamilienhaus geklettert. Anschließend versuchten die Täter die Tür aufzuhebeln. Als das aber nicht gelang, gaben die Unbekannten ihr Vorhaben auf und flüchteten.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke