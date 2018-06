Langenhagen

Die Polizei hat an der Walsroder Straße in Langenhagen am Freitagnachmittag einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der erheblich unter Alkoholeinfluss stehende und bereits bei der Polizei reichlich amtsbekannte Täter hatte zuvor eine 82 Jahre alte Frau leicht verletzt. Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats hatte der Randalierer der Seniorin von hinten eine Bierdose auf den Kopf geschlagen.

Um weitere Straftaten zu verhindern, erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Mann, der sich nun nicht nur wegen Körperverletzung verantworten muss, sondern auch wegen Beleidigung und Sachbeschädigung. Denn bevor der 37-Jährige handgreiflich wurde, beleidigte er noch eine 75 Jahre alte Passantin und demolierte drei geparkte Autos, zwei Fahrräder sowie eine mobile Toilettenkabine.

Um möglicherweise weitere Straftaten aufzuklären, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 in Verbindung zu setzen.

Von Sven Warnecke