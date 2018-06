Langenhagen

Autoknacker haben zwischen Mittwoch und Donnerstag zwei hochwertige Autos in Langenhagen gestohlen. Nun sucht die Polizei die Täter und bittet um Zeugenhinweise. Rüdiger Vieglahn, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, beziffert den Schaden auf circa 165.000 Euro.

Seinen Angaben zufolge entwendeten die Diebe zwischen Mittwoch etwa 15 Uhr und Donnerstag gegen 10 Uhr aus einer unverschlossenen Tiefgarage am Fuhlsbütteler Weg einen dort geparkten weißen Porsche 911 Carrera GTS mit hannoverschem Kennzeichen. Den Zeitwert des neuwertigen Fahrzeugs beziffert Vieglahn auf 140.000 Euro.

An der Friedrich-Ebert-Straße wurde am Donnerstag zwischen Mitternacht und 9.30 Uhr zudem ein dort abgestellter schwarzer BMW X5 40d gestohlen. Das Auto mit Salzgitter-Kennzeichen hat nach Angaben der Polizei einen Zeitwert von 25.000 Euro. Anwohner hatten nach Auskunft Vieglahns gegen 2.45 Uhr am Tatort einen weißen Mercedes-Kastenwagen – möglicherweise einen Sprinter – beobachtet, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hackethalstraße unterwegs war.

Ob das Fahrzeug etwas mit dem Autodiebstahl zu tun hat, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei bittet unter Telefon (0511) 1094215 um Hinweise.

Von Sven Warnecke