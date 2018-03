Feuerwehr trainiert die Eisrettung auf dem Waldsee

Krähenwinkel. Eine besondere Übung ermöglicht das anhaltende Frostwetter den Feuerwehren der Stadt: Sie trainierten jetzt auf dem zugefrorenen Waldsee in Krähenwinkel, wie sie eine Person retten, die ins Eis eingebrochen ist. Knapp 40 Freiwillige folgten der Einladung von Krähenwinkels Ortsbrandmeister Kai Jüttner, der zunächst in einem 45-minütigen Theorieteil über die Eisbildung, Gefahren sowie Einsatztaktik informierte.

Am Waldsee probierten die Feuerwehrleute an mehreren Stationen aus, wie sie unter anderem mit Leiterteilen sowie Schleifkorbtrage schnell zu einer möglichen eingebrochenen Person gelangen können. Die Kräfte aus Krähenwinkel brachten zudem einen gerade neu beschafften Überlebensanzug mit. Dieser war zwei Tage zuvor angekommen. „Der Anzug soll zur Rettung von eingebrochenen Personen dienen und den Retter schützen“, sagte Jüttner und fügte hinzu: „Er wurde aus der Kasse der Ortsfeuerwehr und somit aus den Mitteln fördernder Mitglieder gekauft.“ Der Hersteller verspreche, dass der Nutzer bis zu zwölf Stunden in einem null grad kalten Gewässer bleiben kann. Das wollten die Feuerwehrleute testen, deshalb stieg ein Freiwilliger ins kalte Wasser – angeleint. Diverse Male wurde „das Opfer“ aus dem eiskalten Wasser gerettet, aber auch nach dem zehnten Sprung ins kalte Wasser konnte er bestätigen, dass der Anzug seine Aufgabe zu 100 erfüllt. „Dabei verspricht der Anzug zudem Bewegungsfreiheit und verhindert, dass der Träger im Wasser untergeht“, sagte Feuerwehrsprecher Christian Hasse.

Gleichwohl hoffen die Retter, dass sie die gelungene Übung nicht in einem realen Einsatz wiederholen müssen. „Jetzt steigen die Temperaturen wieder, so dass die Gefahr des Einbrechens ins Eis ansteigt“, sagte Hasse. Er warnt ebenso wie die Stadtverwaltung davor, die Gewässer zu betreten – zu groß sei die Gefahr, dass die Eisdecke nicht mehr trage.

Die Ortsfeuerwehren aus Langenhagen nutzen den zugefrorenen Waldsee für eine gemeinsame Übung – sie retten einen im Eis eingebrochenen Menschen. Zur Bildergalerie

Von Antje Bismark