Kinder müssen auf Ampeln am Schulweg verzichten

Nachrichten Langenhagen - Kinder müssen auf Ampeln am Schulweg verzichten Zu wenig Autos und zu wenig Kinder: Die Zahlen reichen nicht aus, um den Schulweg von Schulenburg-Süd nach Engelbostel für 56 Grundschüler mit Ampeln sicherer zu machen.

Die Mitglieder des Langenhagener Verkehrsausschusses nehmen eine der Stellen in Augenschein, an denen die Grundschüler aus Schulenburg-Süd auf ihrem Weg zur Schule in Engelbostel ungesichert eine Straße überqueren müssen Quelle: Thomas Böger