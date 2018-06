Langenhagen

Damit Lastwagen am Berliner Platz künftig einfacher auf die Klusriede abbiegen kann, vergrößert die Stadt den Radius der entsprechenden Fahrspur. Dafür wird die vorhandene Mittelinsel eingeengt, die dort stehende Ampel versetzt sowie ein Teil des südlichen Grünstreifens der Fahrbahn zugeteilt. Fuß- und Radweg bleiben in der jetzigen Form erhalten. Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 12. Juni. Sie sollen nach zwei Wochen abgeschlossen sein. Für die Dauer der Arbeiten wird die Spur für Abbieger von der Walsroder Straße und der Vahrenwalder Straße auf die Klusriede gesperrt.

Für den Verkehr von der Vahrenwalder Straße in Richtung Emil-Berliner-Straße ist eine Umleitung ausgeschildert. Sie führt über die Walsroder, die Bothfelder und die Erich-Ollenhauer-Straße. Für die andere Fahrspur, für die Einfahrt von der Klusriede auf die Vahrenwalder und Walsroder Straße gibt es keine Beeinträchtigungen. Sie ist trotz der Arbeiten auf der Gegenspur befahrbar.

Die Stadt investiert etwa 15.000 Euro in den Umbau der Abbiegespur. Viele Lastwagen-Fahrer mit großen Fahrzeugen hatten nach Auskunft von Rathaussprecherin Juliane Stahl den Radius der Kurve falsch eingeschätzt und deshalb ihr Tempo eventuell nicht den Gegebenheiten angepasst. In der Folge fuhren sie in der Vergangenheit häufig die Ampel an. Um hier eine Besserung zu schaffen, vergrößert die Stadt die Abbiegespur, heißt es nun zur Begründung.

Von Stephan Hartung