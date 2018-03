KRH-Chefärzte referieren über Volkskrankheiten

Langenhagen. Eine hochkarätig besetzte Vortragsreihe bietet die HAZ während der zweiten Gesundheitswochen der Madsack Mediengruppe an. Diese dauern vom 3. bis 17. März und drehen sich um alle Fragen rund um Gesundheit, Fitness und Wohlergehen. Dank der Unterstützung durch das Klinikum Region Hannover und einer Kooperation mit der CCL-Interessengemeinschaft stellen in der ersten Aktionswoche gleich vier Chefärzte des KRH mit Unterstützung weiterer Ober- und Fachärzte ihr Wissen zur Verfügung.

Den Auftakt in der ersten Aktionswoche macht am Montag, 5. März, das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Um 18.30 Uhr berichtet Prof. Dr. Andreas Franke, Chefarzt der Kardiologie, Rhythmologie und internistischen Intensivmedizin am KRH-Klinikum Siloah, über Neuigkeiten der koronaren Herzkrankheit und ihrer Prophylaxe .

An diesem Tag referiert ab 19 Uhr Prof. Dr. Reinhard Brunkhorst, Chefarzt der Klinik für Nephrologie, Angiologie und Rheumatologie am KRH-Klinikum Siloah, über die Volkskrankheit Bluthochdruck sowie im Anschluss um 19.30 Uhr sein Oberarzt Dr. Hans Peter Lorenzen über arterielle Verschlusskrankheiten .

Am Dienstag, 6. März spricht Prof. Dr. Julian Mall, Chefarzt der Allgemeinchirurgie im KRH-Klinikum Nordstadt, um 18.30 Uhr über das wichtige Thema Schlaganfall, die Ursachen und Vorsorge .

Am Mittwoch, 7. März, hält sein Kollege Dr. Boris Breuer, Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde am KRH-Klinikum Nordstadt, einen Vortrag über die wichtigsten Augenerkrankungen und ihre Therapie . Am Donnerstag, 8. März, referiert Dr. Frank Schröder, Leitender Arzt der Unfallchirurgie und Orthopädie am KRH-Klinikum Nordstadt, mit Dr. Lucas Cardell und Thomas Bals über Gelenke, die Dreh- und Angelpunkte des Körpers.

Nach allen Vorträgen besteht für die Zuhörer die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referenten zu stellen.

Information: Die Vorträge finden im Seminarraum der City-Apotheke im ersten Obergeschoss des City-Centers statt. Anmeldungen sind erwünscht. Diese nimmt ab sofort die HAZ/NP-Geschäftsstelle im CCL persönlich und unter Telefon (05 11) 72 80 80 entgegen.

