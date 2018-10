Godshorn/Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die in Godshorn aus einem am Steinbrink abgestellten Fahrzeug das Navigationsgerät ausgebaut haben. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag etwa 23.30 Uhr und Freitag gegen 8.40 Uhr. Die Täter hatten das Schloss der Fahrertür herausgezogen, teilte ein Kommissariatssprecher mit. Zudem entwendeten sie aus dem aufgebrochenen Mercedes Viano einen Tisch und zwei Rücksitze. Über die Höhe des Schadens konnte die Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen.

Die Ermittler suchen zudem Unbekannte, die am Sonnabend zwischen 1.30 Uhr und etwa 8 Uhr vor einer Bar an der Walsroder Straße 98 in Langenhagen randaliert haben. Nach Polizeiangaben warfen die Täter mit einem Tisch die Frontscheibe des Lokals ein.

Hinweise erbittet die Langenhagener Polizei unter der Telefonnummer (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke