Nachrichten Langenhagen - Langenhagen radelt zur 9. FahrKulTour Segeln auf dem Silbersee, ein Blick von oben auf die Stadt oder auf Tuchfühlung mit Alpakas gehen – die 9. FahrKulTour führt am 27. Mai auf 28 Kilometern an unvermutete Stellen der Flughafenstadt.

Zum nunmehr neunten Mal geht die FahrKulTour in Langenhagen an den Start: Am 27. Mai stehen auf 28 Kilometern 11 Stationen auf dem Plan. Quelle: Svem Warnecke (Archiv)