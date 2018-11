Godshorn

Der Dezember steht kurz bevor – und damit beginnt die Zeit der lebendigen Adventskalender. Auch in Godshorn öffnet sich bis zum 24. Dezember jeden Tag um 18 Uhr eine Tür oder ein Fenster. Dort gibt es für Besucher zum Beispiel eine Geschichte, es wird gemeinsam gesungen oder die Ausrichter bieten Plätzchen und Glühwein an. Privatpersonen, Vereine, Feuerwehr und Schulen beteiligen sich an der Aktion, die für viele zur Adventszeit dazugehört. Hier eine Übersicht über die Termine und die Orte:

1. Dezember: Weihnachtsmarkt an der Kirche, Alt-Godshorn 61

2. Dezember: Förderverein, Gemeindehaus, Alt-Godshorn 61

3. Dezember: Andrée Branà, Kapelle

4. Dezember: Männergruppe, Jugendscheune, Alt-Godshorn 61

5. Dezember: Christa Radun, Am Schapdamm 8

6. Dezember: Familie Minne, Am Lienkamp 2

7. Dezember: Familie Gerth/Schulz, Weidenbruch 86

8. Dezember: Familie Konopka, Clusberg 33

9. Dezember: Abendgottesdienst, Familie Becker-Wook, Alt-Godshorn 61

10. Dezember: conTAKT & conVOICE, Kirche, Alt-Godshorn 61

11. Dezember: Frauengruppe, Gemeindehaus, Alt-Godshorn 61

12. Dezember: Familie Baumgart, Sanddornstraße 16

13. Dezember: Familie Teichmann, Kuckuckskamp 49

14. Dezember: Jugendfeuerwehr, Alt-Godshorn 90

15. Dezember: Angelika Schwardmann, Bungers Hof 6

16. Dezember: Familie Hoff, Birkenalles 52

17. Dezember: Familie Tuntke/ Birte Röver, Hirtenplatz 3

18. Dezember: Familie Koop, Am Kielenkamp 25

19. Dezember: AWO, Unter den Eichen 5

20. Dezember: Kinderorchester Go Music, Grundschule, Rährweg 20

21. Dezember: Christine Waue, Kapellenstraße 36

22. Dezember: Familie Baier-Hartmann, Birkenallee 17b

23. Dezember um 10 Uhr: Singgottesdienst in der Kapelle, Alt-Godshorn 61

24. Dezember um 15 Uhr: Familiengottesdienst in der Kirche, um 17 Uhr Christvesper und um 23 Uhr Christmette, Alt-Godshorn 61.

Von Sven Warnecke