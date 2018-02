Lebensgefahr: Stadt warnt vor Betreten der Gewässer

Langenhagen. In den vergangenen Tagen ist der Winter endlich spürbar geworden. Doch trotz der niedrigen Temperaturen ist das Eis auf den Langenhagener Seen noch viel zu dünn. Die Stadtverwaltung warnt deshalb vor einem Betreten und spricht von „Lebensgefahr“. Zum Teil wiesen die Gewässer noch nicht einmal eine geschlossene Eisfläche auf. Aus diesem Grund bittet die Verwaltung insbesondere Erwachsene, Kinder auf die Gefahren und vor allem auf das Verbot hinzuweisen. Dieses gelte sowohl für den Wald- und Silbersee wie auch für sämtliche Gewässer –auch etwa Regenrückhaltebecken – in Langenhagen.

Wie dick die Eisschicht aktuell ist, kann die Verwaltung ebenfalls noch nicht sagen. Denn auch Messungen seien derzeit gar nicht möglich. Sollten die Minus-Temperaturen jedoch weiter anhalten, werden die Kontrollen und Messungen – sobald das Eis trägt – fortgesetzt. Dennoch weist die Stadt Langenhagen „aus Haftungsgründen ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten der Eisflächen immer auf eigene Gefahr geschieht“. Prinzipiell gibt die Stadt ihre Gewässer erst frei, wenn das Eis auf den Seen eine Dicke von mindestens durchgängig 15 Zentimetern aufweist.

„Unter Brücken und an Randzonen ist das Eis oft besonders dünn und brüchig. Bei verdächtigen Knistern oder Knacken sollte man das Eis sofort verlassen. Droht ein Einbrechen, sollte man sich flach auf die Eisdecke legen und vorsichtig in Bauchlage zum nächsten Ufer robben“, lautet dennoch eine Empfehlung der Langenhagener Verwaltung. Weitere Auskünfte erteilt auch die Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe unter der Telefonnummer (0511) 73079473.

Von Sven Warnecke