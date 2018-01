Närrische Ritterschaft feiert zwei Tage lang

Langenhagen. Die Karnevalsveranstaltungen der Närrischen Ritterschaft Langenhagen begeistern die Freunde des Karnevals jedes Jahr aufs Neue und lockten am Wochenende Besucher jeden Alters ins Forum. Die rund hundert Senioren starteten mit ihrer bunten Feier am Sonnabend und ließen ab 15.11 Uhr Konfetti regnen beziehungsweise die Kuchenteller klappern. Huldvoll winkte Langenhagens 43. Fuhbuschkönigin Julia I. in die Menge. Neben dem feierlichen Einmarsch der Langenhagener Ritterschaft kamen selbstverständlich auch Hannovers Majestäten "Ihre Lieblichkeit Prinzessin Claudia I." und "Ihre Tollität Prinz Sascha I." vorbei und staunten über das akrobatische Bühnenprogramm, dass die zahlreichen Aktiven auf die Beine gestellt hatten. Auch die Leinspatzen Detlef und Brigitte waren mit von der Partie und brachten nach dem furiosen Auftritt der Jugendgarde wieder etwas Entspannung in den launigen Nachmittag.

Die Närrische Ritterschaft lädt ein Zur Bildergalerie

Trainerin Sarah Stephan hatte mit ihren eifrig trainierenden Schützlingen tolle Choreografien einstudiert. So ließen die virtuosen Tänzerinnen Jugendmariechen Melia Ürün, Juniorenmariechen Samanta Hainz oder Jugendtanzmariechen Maria Wieschalla mit ihren großartigen Darbeitungen manchem Besucher den Atem stocken, denn sie boten teilweise mehr Akrobatik als Tanz. Ob als Solistin oder als Power Girls oder Aktiven Garde: die Närrische Ritterschaft hatte wieder eine vielseitige Show auf die Beine gestellt, die von Elke Skutnik kenntnisreich präsentiert wurde. Routine schadete Skutnik dabei nicht: wann das Prinzenpaar aus Hannover in Langenhagen ankommen wird war zu Beginn der Langenhagener Feier ebensowenig klar, wie eine kleine Mikropanne. Denn das benachbarte Kino nutzte für seine Filmpremiere eine Zeit lang die gleich Frequenz.

Aber die Mitglieder von Langenhagens Närrischer Ritterschaft sind erfahrenen Karnevalisten und ließen sich auch am Sonntag, zum Kinderkarneval, nicht aus der Ruhe bringen. "Wir hätten uns mehr Besucher zu unserer Kinderfeier gewünscht", erklärte Elke Skutnik gegen 16 Uhr. Auch wenn Sabrina Sevdirir (30), die im Ruhrgebiet schon als Soloimariechen und Vizemmeisterin Erfolge feierte, nach Kräften mitsang unn klatschte, hätten noch ein paar Familien in das kuschelig warme Forum gepasst. Tochter Nujin (5) war als Gepard geschminkt und amüsierte sich über die Darbietungen auf der Bühne ebenso, wie über andere Kinder: "Guck mal, ein Zwerg" freut sich die junge Karnevalistin und bewunderte dann Hannovers Kinderprinzessin Fiona I, die Kinderprinz Jason I. herzlich winkte, Küsschen warf und ganz richtig sagte: "es ist die schwierigste Turnübung, sich selber auf den Arm zu nehmen". Der Langenhagener Ritterschaft gelingt das mit Leichtigkeit, ganz unabhängig, ob der Saal voll besetzt ist oder noch ein paar Feiernde hineingepasst hätten, wie am Sonntag. So passte das Motto des Jugend-Showtanzes "Der Weg zum Ziel" perfekt.

Von Patricia Chadde