Langenhagen

Wegen einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei Langenhagen nach einer Schlägerei am Wochenende: Demnach hielten sich ein 23 und ein 25 Jahre alter Mann am Sonnabend gegen 1.10 Uhr vor dem Haus an der Ostpassage 7 auf, als mehrere Unbekannte offenbar unvermittelt auf sie zukamen und das Duo mit Schlägen und Tritten gegen Körper und Kopf attackierten. Anschließend flohen die Angreifer nach Aussage der Männer in unbekannte Richtung.

Die Opfer alarmierten die Polizei an der Ostpassage, deren Ermittler einen 30-jährigen Tatverdächtigen im näheren Umfeld antrafen und vorläufig festnahmen. Ein Test mit dem Alkomaten ergab einen Wert von 1,1 Promille, eine Blutentnahme lehnte der diensthabende Staatsanwalt allerdings ab. Deshalb wurde der 30-Jährige später von der Dienststelle entlassen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Von Antje Bismark