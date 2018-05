Langenhagen

„Anfassen, Ausprobieren, Schnuppern“ – unter diesem Motto lädt die Musikschule Langenhagen für Sonnabend, 2. Juni, zu einem Tag der offenen Tür ein. Zwischen 15 und 18 Uhr werden die verschiedenen Instrumente in den Räumen der Robert-Koch-Realschule (RKS), Rathenaustraße 14, nicht nur präsentiert – sie können auch ausprobiert werden. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Für die ganz Kleinen mit ihren Eltern gibt es um 15.45 Uhr dann im sogenannten Musikgarten eine Schnupperstunde. Anschließend können sich um 16.30 Uhr die etwas älteren Kinder in der musikalischen Früherziehung ausprobieren. Zum Abschluss werden um 17 Uhr Schüler der Gitarren- und Blockflötenabteilung der Musikschule gemeinsam mit dem Popchor ein Konzert in der Eingangshalle der RKS geben. In der Cafeteria gibt es Kaffee, Waffeln und selbstgemachten Kuchen.

Von Sven Warnecke