Nachrichten Langenhagen - Gymnasium: „Lern-Dorf“ an der Rennbahn So könnte es aussehen, das neue Gymnasium an der Rennbahn: Der Entwurf des Kölner Gernot Schulz steht als Sieger des Architekturwettbewerbes fest. Geplant ist der Baubeginn frühestens für 2019.

Das Hauptgebäude teilt sich auf in vier sogenannte Cluster, in denen die Jahrgänge untergebracht sind. Der besondere Kniff des Entwurfs verbirgt sich jedoch in der doppelgeschossigen Außengestaltung. Quelle: Rebekka Neander