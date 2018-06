Langenhagen

Das Stadtfest Langenhagen ist eröffnet. Mit dem Bierfassanstich, ein bisschen also wie auf dem Oktoberfest in München, gab Willi Minne, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Langenhagen, die dreitägige Sause frei. Bis Sonntagabend gibt es rund um den Marktplatz ein vielfältiges Musik- und Showprogramm für kleine und große Besucher.

Rund 90 Minuten vor dem offiziellen Beginn gab es jedoch schon rockige Klänge auf der neu geschaffenen Rockwiese, die sich zwischen Markthalle und Stadtbahnhof befindet. Mit den GoDots sorgte eine Langenhagener Band, die schon beim Tanz in den Mai im Rathausinnenhof begeistert gefeiert wurde, für den musikalischen Auftakt des Stadtfestes.

Zur Galerie Am Freitagabend begann das Langenhagener Stadtfest. Bis zum Sonntagabend gibt es ein buntes Programm.

Und so geht es auf der Rockwiese weiter: Am Sonnabend wird das Festival um 14 Uhr fortgesetzt. Mit Auftritten zwischen einer und zweieinhalb Stunden wechseln sich die Bands ab, wobei zwischendurch immer eine halbe Stunde für den Umbau benötigt wird. So sieht der Zeitplan aus: 14 Uhr: Lieber Herr Meier, 17 Uhr The Magic Magpie und 18.30 Uhr Pick Of The Bunch. Den Abend bestreitet ab 20 Uhr Pick of the Bunch. Am Sonntag geht es schon um 13 Uhr mit Chyroc los. Ab 15 Uhr spielen die Leita und ab 16.30 Uhr Rock City. Borderline beenden das Festival mit ihrem Auftritt um 19.30 Uhr, ab 22 Uhr ist dann Schluss.

Bis dahin sind ohnehin alle Besucher auf ihre Kosten gekommen. Denn außer Musik und vielen kulinarischen Möglichkeiten gibt es am Wochenende beim Stadtfest auch ein buntes Kinderprogramm mit einem Figurentheater und einem Mitmachzirkus – und natürlich dürfen auch Spiele, Trampolinspringen und Schminken für Kinder sowie die klassischen Fahrgeschäfte nicht fehlen. Zusätzliche Attraktivität erfährt das Wochenende durch einen verkaufsoffenen Sonntag, das CCL ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Stephan Hartung