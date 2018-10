Langenhagen

Bis zum Ende des Jahres droht ein Engpass auf der Westfalenstraße zwischen Kreisel in Höhe der Brüsseler Straße in Richtung Am Pferdemarkt. Der Grund ist der Bau einer Abbiegespur auf ein neues Gewerbegrundstück am Rande der Auffahrt zur Autobahn 352, heißt es dazu aus dem Langenhagener Rathaus.

„Zwecks Entwicklung des Gewerbegebietes ,Westfalenstraße-Mitte’ wird der Straßenverlauf nördlich des Kreisels umgebaut“, teilt dazu Rathaussprecherin Juliane Stahl mit. Dort werde in Fahrrichtung Norden eine Linksabbieger-Spur errichtet. Die Arbeiten sollen gemäß Plan bis zum 21. Dezember abgeschlossen sein. Wer in Richtung Norden fahren will, kann den Abschnitt zunächst weiterhin passieren. „Für den Verkehr in Richtung Süden, Langenhagener Straße beziehungsweise Tonkuhle, wird eine Umleitung ausgeschildert“, kündigt sie an. Diese führe ab Am Pferdemarkt über die Flughafenstraße, Vinnhorster Straße und Langenhagener Straße zur Westfalenstraße, teilt Stahl ferner mit.

Entsprechend des Baufortschritts solle zu einem späteren Zeitpunkt auch die Zufahrt vom Kreisel zur Autobahn 352 gesperrt werden, heißt es von der Stadtverwaltung weiter. Die Abfahrt in Richtung Kreisel solle aber frei bleiben.

Von Sven Warnecke