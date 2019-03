Langenhagen

Personalausweis beantragen, ein Auto zulassen oder eine Hochzeit anmelden: Für all diese Angelegenheiten müssen Langenhagener ins Rathaus an der Konrad-Adenauer-Straße. Hier gibt es eine Übersicht der Öffnungszeiten von Bürgerbüro, Kfz-Zulassungsstelle, Standesamt und der Verwaltungsstellen in Godshorn, Kaltenweide und Engelbostel:

Information des Rathauses im Gebäude

Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr; Freitag 8 bis 13 Uhr; Sonnabend 9 bis 12 Uhr (in jeder geraden Kalenderwoche; keine telefonische Erreichbarkeit)

Die Stadtverwaltung ist allgemein montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Donnerstags ist das Rathaus zusätzlich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Montags- und Mittwochsnachmittags können Bürger nach vorheriger Terminvereinbarung kommen.

Das Rathaus ist während der Öffnungszeiten unter Telefon (0511) 73070 erreichbar (außer an Sonnabenden). Bürger können zudem per E-Mail an stadtverwaltung@langenhagen.de mit der Verwaltung Kontakt aufnehmen.

Bürgerbüro und Kfz-Zulassungsstelle

Montags ist das Bürgerbüro von 8 bis 17 Uhr geöffnet, dienstags stehen Mitarbeiter von 8 bis 16 Uhr für Bürger bereit. Mittwochs können Langenhagener von 8 bis 12 Uhr einen Personalausweis beantragen oder ein Auto zulassen. Donnerstags ist dies von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr möglich. Freitags öffnen die Türen von 8 bis 12 Uhr. Zusätzliche Öffnungszeiten gibt es jeden zweiten Sonnabend – in geraden Kalenderwochen. Dann öffnen Bürgerbüro und Zulassungsstelle von 9 bis 12 Uhr.

Standesamt

Das Standesamt der Stadt Langenhagen hat montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Donnerstags können Bürger zusätzlich von 14 bis 18 Uhr mit ihren Anliegen kommen. Weitere Termine werden nach vorherige Vereinbarung vergeben.

Die Verwaltungsstellen

Die Verwaltungsstelle der Stadt Langenhagen in Godshorn, Alt-Godshorn 90, hat jeden Montag von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

In Engelbostel, Kreuzwippe 1, können Bürger montags von 15 bis 18 Uhr sowie immer dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr kommen.

Montags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr – das sind die Öffnungszeiten der Verwaltungsstelle in Kaltenweide, Zellerie 2.

Alle Öffnungszeiten im Rathaus finden Sie im Internet auf www.langenhagen.de.

Von Julia Polley