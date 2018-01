Offener Haftbefehl: Bundespolizei nimmt Reisenden fest

Langenhagen. Die Bundespolizei hat am Flughafen Langenhagen einen 64-jährigen Türken festgenommen. Der Mann war am Sonntag bei der Einreisekontrolle aus Antalya aufgefallen, gegen ihn lag ein offener Haftbefehl vor. Der 64-Jährige hatte einen Strafbefehl in Höhe von 300 Euro wegen Beleidigung noch nicht beglichen und hatte auch die Ladung zur 15-tägigen Ersatzhaft ignoriert. Der Mann entging dem Gefängnis nur dadurch, weil ein Bekannter die offenen 377 Euro inklusive Gebühren zahlte. Anschließend konnte der 64-Jährige seine Reise fortsetzen.

Von Peer Hellerling