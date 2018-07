Langenhagen/Hannover

Die Bundespolizei hat am Flughafen Langenhagen einen per Haftbefehl verurteilten Betrüger gestoppt. Der 32-jährige Deutsche wollte am Donnerstag ins bulgarische Varna fliegen, doch bei der Passkontrolle fiel er auf. Der Mann wurde mit offenem Haftbefehl gesucht, weil er die fällige Geldstrafe von 1050 Euro nicht bezahlt hatte. Da er seine Schulden auch jetzt nicht begleichen konnte, musste der 32-Jährige seine 70-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Hannover antreten.

Von pah