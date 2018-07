Godshorn

Die Polizei sucht Einbrecher, die zwischen Dienstag etwa 17.30 Uhr und Mittwoch gegen 6 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Vor den Kämpen in Godshorn eingedrungen sind. Nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn, Leiter des Langenhagener Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten die Täter zunächst ein Fenster des Einfamilienhauses aufgehebelt. Anschließend durchwühlten die Unbekannten sämtliche Räume – und das, obwohl die 82 Jahre alte Bewohnerin des Hauses in ihrem Schlafzimmer schlief, berichtet der Ermittler am Freitag. Doch von dem Treiben habe sie nichts bemerkt. Nach derzeitigen Ermittlungen haben die Täter offenbar Bargeld erbeutet. Die Höhe des Schadens steht indes noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke