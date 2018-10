Krähenwinkel

Die Polizei Langenhagen sucht einen etwa 13 bis 16 Jahre alten Fahrradfahrer, der am Montagmorgen bei einem Unfall auf dem Radweg an der Walsroder Straße in Höhe der Eichstraße in Krähenwinkel ein Kind verletzt hat. Zunächst hieß es am Montag noch, eine Radfahrerin sei für den Unfall verantwortlich. Nun haben weitere Zeugenaussagen ergeben, dass es sich um einen Jugendlichen gehandelt hat, der mit hoher Geschwindigkeit, ohne Licht und auf der falschen Seite gefahren ist und so den Unfall verursacht hatte, teilte am Dienstag Polizeisprecher Patrick Götze mit.

Wie berichtet, hatte der Radler nach dem Unfall seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den verletzten 13 Jahre alten Schüler zu kümmern. Der Junge war gegen 7.35 Uhr auf dem Radweg in Richtung Schule nach Langenhagen unterwegs. Um einen Zusammenprall mit dem auf der falschen Seite fahrenden Radler zu entgegen, musste er ausweichen und stürzte bei dem Versuch. Ein Rettungswagen brachte den Schüler in ein Krankenhaus.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke